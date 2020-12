Vaccino Pfizer, fiale da 6 dosi ma autorizzate solo per 5

Afp

Ogni fiala di Comirnaty, il vaccino anti-Covid di BioNTech-Pfizer, contiene sei dosi, ma il suo uso è autorizzato solo per cinque. Lo ha riferito un portavoce della compagnia tedesca BioNTech all'agenzia Dpa.

Ogni fiala contiene fino a sei dosi e in ogni dose vi devono essere 0,3 millilitri del vaccino. Tuttavia per estrarre tutte e sei le dosi dalle fiale servono siringhe e aghi speciali che non sono disponibili in tutti i Paesi. Per questo motivo, spiega la compagnia produttrice, le fiale sono intese per cinque dosi e così sono state approvate dall'Ue.

Secondo il ministero tedesco della Salute, ora si possono prelevare sei dosi da ogni fiala in Germania. Va ricordato che non è possibile combinare i fondi di diverse fiale per fare una dose ulteriore di vaccino.