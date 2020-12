Terremoto in Croazia, trema anche Italia a nordest

Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia. Il quotidiano Jutarnji riferisce che la violenta scossa, di circa 20 secondi, è stata registrata alle 12.20. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in particolare nel Nord-est.

I media croati segnalano danni ingenti agli edifici nell'area di Petrinja, a circa 50 km da Zagabria, dove si registra il movimento di mezzi di soccorso. La scossa è stata avvertita anche a Belgrado e a Sarajevo, in Serbia e in Bosnia.