Vaccino AstraZeneca, Johnson: "Trionfo della scienza britannica"

(Afp)

"E' una notizia davvero fantastica e un trionfo della scienza britannica che il vaccino @UniofOxford/@AstraZeneca sia stato autorizzato per l'uso. Ora lavoreremo per vaccinare quante più persone il più rapidamente possibile". E' quanto scrive in un tweet il premier britannico Boris Johnson, primo fra i leader internazionali a risultare positivo al virus all'inizio della pandemia.