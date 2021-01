Covid, in Germania frena il contagio

(Afp)

Rallenta la diffusione del coronavirus in Germania, dove nel primo giorno dell'anno si sono registrati 12.690 casi, portando a 1.755.351 il totale dei contagiati. Lo riporta il Robert Koch Institute (Rki), che segnala 336 decessi per complicanze in un giorno per un 33.960 totali.

I dati sono inferiori rispetto a quelli registrati nei giorni precedenti, anche se a Capodanno è stato inferiore il numero delle persone che si sono sottoposte al test. Un settimana fa a Natale erano stati registrati 14.455 nuovi casi e 240 morti, mentre mercoledì si era segnalato un picco di 1.129 nuovi decessi.