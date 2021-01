Covid Regno Unito, boom contagi: sono 57.725

(Afp)

Continuano a crescere i contagi in Gran Bretagna: l'ultimo bollettino registra 57.725 nuovi casi e 445 decessi. Si tratta, sottolinea il Guardian, del quinto giorno consecutivo in cui i conta gi giornalieri sono sopra la soglia dei 50mila. Il bollettino di ieri riportava 53.285 nuovi contagi e 613 morti.

Aumentano anche i ricoveri di minori per il coronavirus a Londra. A lanciare l'allarme è la capo infermiera del King's College Hospital, Laura Duffel. "Nella prima ondata i minori erano colpiti in maniera minima, ora abbiamo ne abbiamo un intero reparto", ha detto alla Bbc, aggiungendo che altri colleghi le hanno riferito di situazioni simili in altri ospedali della capitale britannica.