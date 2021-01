Covid Francia, vaccini a rilento: Macron convoca riunione all'Eliseo

(Afp)

Emmanuel Macron vuole un'accelerazione nella campagna di vaccinazione anti Covid, argomento di forti polemiche in Francia negli ultimi giorni. Secondo 'Le Figaro', il tema sarà l'argomento di una riunione convocata per le 17 all'Eliseo alla quale parteciperanno il premier Jean Castex e i ministri competenti, tra cui quello della Salute, Olivier Veran.

Macron, secondo la stampa francese, è molto irritato per la lentezza delle vaccinazioni rispetto agli altri Paesi europei. In Francia, infatti, sarebbero state vaccinate dal v-day solamente alcune centinaia di persone. "Siamo a un ritmo di passeggiata in famiglia. Non siamo all'altezza del momento né dei francesi", ha dichiarato Macron.