Gb, 13enne accoltellato a morte a Reading: arrestati 5 minorenni

(Fotogramma/Ipa)

Cinque minorenni, quattro ragazzi e una ragazza tutti di età compresa tra i 13 e i 14 anni, sono stati arrestati in Gran Bretagna in relazione all'omicidio di un 13enne accoltellato a morte ieri pomeriggio a Reading. Il ragazzo, che non è stato identificato, è stato dichiarato morto subito dopo il rinvenimento del corpo da parte degli agenti. Nei prossimi giorni a Reading ci sarà una "massiccia presenza della polizia", come hanno sottolineato le forze dell'ordine, stando ai media locali.