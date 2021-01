Coronavirus Francia, 20.489 contagi e 867 morti

(Afp)

La Francia ha registrato 20.489 contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. I morti sono 867, di cui 345 in ospedale e 522 nelle case di riposo. Il dato del bollettino odierno è circa quattro volte quello di ieri, che però risentiva dell'abituale calo del lunedì, dovuto ai ritardi nelle registrazioni dei dati durante il weekend. Il dato delle case di riposo non viene diffuso tutti i giorni. Il totale dei morti sale così a 66.282. Al momento vi sono 24.904 persone ricoverate in ospedale, di cui 2.625 in rianimazione.