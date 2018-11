Fattori: "Clima di terrorismo psicologico"

(Fotogramma)

L'appoggio ai colleghi 'ribelli' del M5S in un post pubblicato su Facebook. E' quanto fatto dalla senatrice Elena Fattori, che ha voluto ringraziare Gregorio De Falco e Paola Nugnes per aver votato secondo coscienza sul dl Genova, mandando sotto il governo che è poi stato battuto in Senato. "Un sentito GRAZIE ai colleghi De Falco e Nugnes che hanno seguito la loro coerenza, hanno pensato - sottolinea Fattori - prima al bene dei cittadini e dell'ambiente che agli ordini di scuderia. Grazie - aggiunge - anche per il coraggio di una scelta non semplice in un clima di terrorismo psicologico lontano da ogni forma di democrazia e condivisione. A riveder le stelle", saluta la senatrice, usando lo storico 'motto' del Movimento.