Rifiuti, firmato protocollo a Caserta

(Adnkronos)

E' stato firmato il protocollo d'intesa sui rifiuti che ha portato a Caserta parte dell'esecutivo giallo verde. Il protocollo "coinvolge 7 ministeri" e "sta a significare - ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa - una particolare sensibilità e determinazione del governo" a contrastare i roghi, le discariche abusive il traffico dei rifiuti: "l'obiettivo , ben preciso, è tutelare la salute delle popolazioni che vivono su questo territorio della terra dei fuochi". Nel corso della conferenza stampa, il premier ha ricordato le parole della piccola Aurora, incontrata poco prima: "Vogliamo trasformare la terra dei fuochi in terra dei cuori".

Il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo in conferenza stampa a Caserta, ha sottolineato: "C'è un governo non legato al business dei rifiuti sul territorio " e questo "può davvero cambiare le cose". Dietro il protocollo firmato a Caserta c'è un "lavoro grosso, enorme, molto più grande qualsiasi altra sfida che il governo sta affrontando ora". Il modello al centro del protocollo siglato oggi "deve essere esportato in altre regioni: se debelliamo qui" il fenomeno dei rifiuti tossici", "lo debelliamo anche in altre regioni italiane"

Il vicepremier Matteo Salvini è andato via senza partecipare alla conferenza stampa a Caserta, dove era atteso un suo intervento dopo la firma de protocollo sui rifiuti. Il premier Giuseppe Conte ha rivolto le scuse ai cronisti da parte del leader leghista. "E'sopraggiunto un impegno al Quirinale'', ha spiegato. Fonti del Viminale precisano: "Nessuna polemica e nessun mistero. Il ministro Matteo Salvini non è intervenuto alla conferenza stampa di Caserta perché deve far rientro a Roma: questa sera parteciperà - come unico esponente del governo - a una cena al Quirinale". Questa sera il vicepremier prenderà parte alla cena in onore dell'Emiro del Qatar.