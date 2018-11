Maroni prende il largo

(Fotogramma)

"Domani realizzo un sogno: parto conARC2018 per la mia prima traversata dell’atlantico in barca a vela. Ci vediamo tra 3 settimane". Lo scrive l'ex governatore lombardo ed esponente di prima linea della Lega Roberto Maroni, in un tweet accompagnato dagli hashtag 'vita nuova' 'cose serie' 'felicità' 'avventura'.