Di Maio: "Conte può farcela con Ue"

(Fotogramma)

Il premier può farcela. Il vicepresidente del Consiglio e leader del M5S, Luigi Di Maio, è ottimista a proposito del dialogo tra il governo italiano e i vertici della Commissione europea sulla legge di bilancio. "Adesso vedrete il frutto della contrattazione che stiamo portando avanti - dice Di Maio all'Adnkronos - C'è il presidente Conte, che ha avviato un dialogo, e noi stiamo col presidente Conte".

"I saldi restano invariati - conferma - quindi stiamo cercando semplicemente di migliorare la quota investimenti e questo aiuta molto la manovra". A chi domanda se basterà ad evitare il 'cartellino rosso' dell'Europa, "questo lo dovete chiedere a Juncker, non a noi. Io mi fido del fatto che il presidente Conte sta portando avanti una linea di dialogo che può essere efficiente", ribatte Di Maio, evidenziando che "reddito di cittadinanza, quota 100, la flat tax per le partite Iva e l'Ires agevolata per le imprese: i capisaldi della manovra rimangono tutti lì".

Riguardo al servizio de 'Le Iene' sul caso di Salvatore Pizzo, l'operaio che lavorò in nero per la ditta edile del padre a Pomigliano d'Arco, Di Maio dice: "Io sono a disposizione per dare tutte le informazioni che servono, ovviamente riguardano un periodo in cui non ero né socio né gestore di quella azienda, come non sono gestore dell'attuale".