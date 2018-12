Grillo a Di Maio: "Reddito anche per me"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Dopo Davide Casaleggio, anche Beppe Grillo, a quanto apprende l'Adnkronos, ha chiamato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio per le risorse destinate al reddito di cittadinanza in manovra, 23,5 miliardi nel triennio. "Lo voglio anch'io", ha scherzato col capo politico del M5S Grillo. Per il comico genovese, "è stato tagliato uno dei più grandi traguardi del movimento. Sono fiero, orgoglioso di questo risultato".