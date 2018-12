Di Battista: "Parlerò con Luigi e vedremo il da farsi"

(Fotogramma)

"Dopo 16.718 km in bus (più altri su varie imbarcazioni), con qualche kg in meno noi due e qualcuno in più Andrea, dopo aver visitato 9 paesi, scritto reportage, girato documentari, dopo aver vissuto per 7 mesi la vita che sognavamo per nostro figlio...torniamo a casa. Un saluto e un augurio di Buon Natale a tutti quanti!". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, aggiungendo in una diretta che una volta tornato si vedrà "con Luigi che è come un fratello per me, parleremo, e vedremo il da farsi. Mi tocca tornare anche un po' per difendermi dalle stronzate che scrivono su di me''.

"In sette mesi di viaggio ho speso circa 19mila euro - riferisce l'esponente dei Cinque Stelle - compresi biglietti e regali, se fossimo rimasti a Roma, per l'affitto, in sei mesi ne avremmo spesi 9.600, spese escluse''. ''Grazie a Dio questi soldi li abbiamo avuti, ce li siamo guadagnati facendo un sacco di inchieste. Siamo riusciti a spendere poco grazie alle tantissime persone che ci hanno ospitato, più di 50 persone in tre mesi''.