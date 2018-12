Renzi: "Salvini fa il ministro, non l'assaggiatore"

(Fotogramma)

"E niente. La testa è sempre lì, alla Prova del Cuoco. Qualcuno dovrebbe spiegargli che adesso fa il ministro, non l'assaggiatore. Non può cantare cori razzisti contro i napoletani, non può abbracciare ultras coinvolti in traffico di droga, non può dare la colpa sempre al Pd". E' quanto scrive su Twitter Matteo Renzi, senatore del Partito democratico, replicando al post di Matteo Salvini con l'arancino.