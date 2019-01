Conte: "Accogliere donne e bambini non è tradire linea governo"

(AFP)

Quello della Sea Watch e della Sea Eye "è un caso eccezionale, con donne e bambini da oltre due settimane in mare: io non volendo tradire la linea di coerenza del governo, penso che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, ospite di 'Porta a Porta'.

Il governo, assicura, “è contrario a qualsiasi principio separare padri e figli. Salvini esprime una linea condivisa dal governo ma, se marchiamo nel segno dell'eccezionalità un intervento di questo tipo, la linea del governo non può essere tacciata di incoerenza”, ragiona Conte. ''L'importante è farli sbarcare a Malta, stiamo sollecitando Malta perché li faccia sbarcare: c'è un limite a ogni politica di rigore" aggiunge il presidente del Consiglio.

"Salvini è una persona ragionevole, viene tacciato di razzismo e xenofobia ma non ho mai riscontrato nelle sue parole questi elementi" dice poi il premier. "Abbiamo ottenuto un drastico calo degli sbarchi - rivendica, parlando di immigrazione - rispetto al 2017 più dell'80%. Ma se non c'è un meccanismo europeo condiviso sarà sempre un problema e diverrà sempre un'emergenza. Ci stiamo battendo per un meccanismo europeo per cui prima di individuare il porto, che non deve essere necessariamente quello più vicino, troviamo un meccanismo di gestione europeo e lo applichiamo di volta in volta".