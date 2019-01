Rigopiano, 10 milioni per familiari vittime

Dieci milioni per i familiari delle vittime dell'hotel Rigopiano. "Come promesso abbiamo fatto in una settimana quello che altri non hanno fatto in due anni - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini -. Un intervento di legge a favore dei famigliari delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano e, soprattutto, dieci milioni di euro stanziati dal ministero dell'Interno per aiutare chi ha perso tutto in quelle drammatiche ore. Dalle parole ai fatti".

"Questo è un primo passo importante" ha detto all'Adnkronos Niccolò Baldassarre, legale del Comitato vittime di Rigopiano. "Il Comitato è grato al governo, adesso attendiamo che a questo primo passo seguano interventi concreti e, innanzitutto, attendiamo fiduciosi l'approvazione del ddl Rigopiano". "Venerdì scorso abbiamo presentato a Salvini, come esponente del governo, un ddl messo a punto sulla scorta di provvedimenti analoghi per tragedie similiari - osserva l'avvocato - non ci era stato promesso niente, ma il massimo impegno sul fatto che, in dieci giorni, avremmo avuto delle risposte". "Ad oggi è la prima iniziativa concreta - conclude - volta a dare un sostegno a chi ha patito un dolore inimmaginabile e che ora è anche costretto a versare in difficoltà economiche, mi riferisco a giovani adulti rimasti orfani o a nonni".