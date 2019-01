Berlusconi zombie, l'ironia del leghista Iezzi

(Facebook /Pagina Igor Iezzi)

di Antonio Atte

Silvio Berlusconi come 'The Walking Dead'. Scatta l'ironia della Lega dopo che il leader di Forza Italia, dalla Sardegna, ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee di maggio. Il deputato del Carroccio Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari Costituzionali, ha postato sulla sua pagina Facebook una foto di 'zombie', accompagnata dalla didascalia: "#Berlusconi di nuovo in campo alle Europee".

"La mia - dice Iezzi all'Adnkronos - era una foto ironica... mi sembra un po' il passato che ritorna. Berlusconi ha tutto il diritto di candidarsi, magari prenderà una barca di voti, ma credo che l'elettorato di Forza Italia cerchi altro. Ho sempre pensato che Berlusconi, come tanti protagonisti della politica dopo anni di governo, abbia già dato. Oramai dovrebbe pensare al futuro. Per me il futuro è Salvini".