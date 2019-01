"Società più giusta e crescita inclusiva tra obiettivi Governo"

(Fotolia)

"La vostra attività di volontariato e lo sviluppo di progetti dedicati ai giovani, che hanno come obiettivo la promozione di una società più giusta, la crescita economica inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, trova la condivisione e il sostegno da parte di questo governo". Lo afferma il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon, nel messaggio inviato al presidente Movimento cristiano lavoratori, Carlo Costalli, in occasione del XIII congresso Mcl in corso all'Ergife.

"Molti dei recenti provvedimenti da noi adottati -sottolinea- vanno proprio in questa direzione, ad esempio: il decreto dignità, l'emanazione dei correttivi al Codice del Terzo settore -che hanno apportato modifiche migliorative al complesso impianto normativo- e da ultimo i provvedimenti inseriti nella legge di bilancio".

"Per quanto riguarda gli Enti di Terzo settore, sul piano fiscale sono intervenuti alcuni aggiustamenti che mantengono fermo l'obiettivo generale di consentire la deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets e di attivare gli altri strumenti previsti dalla legge, che riguardano: il social bonus, le esenzioni e agevolazioni riconosciute sui tributi locali".