Caso Diciotti, Di Maio prende tempo

"Nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. Questo è un po' diverso dalle immunità parlamentari. Per quello che mi riguarda il mio riferimento sono i deputati M5S nella Giunta, che seguiranno il procedimento, ascolteranno le audizioni. E poi decideremo". Lo ha detto, a proposito del procedimento al Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, il vice premier Luigi Di Maio a Ortona, in un incontro elettorale in vista delle elezioni abruzzesi.

Alla domanda se ci sarà una sua indicazione di voto, Di Maio ha replicato: "Il voto arriverà tra qualche settimana. Intanto dobbiamo approfondire le carte, seguire tutta la procedura. Ma resta il fatto che come Movimento, nella nostra storia le immunità non le abbiamo mai utilizzate. Questa è diversa da un'immunità, ma non per questo abbiamo già deciso".