Berlusconi: "Non sarò capolista ovunque, Tajani al centro"

(Fotogramma/Ipa)

"Non sarò capolista alle europee in tutta Italia. Il vicepresidente di Fi Tajani guiderà la circoscrizione del Centro". E' quanto ha detto Silvio Berlusconi, ospite di Povera Patria. "Al governo abbiamo peggio dei gilet gialli. I cinque stelle stanno devastando il Paese..." attacca, mentre su Salvini dice: "Non sono rimasto male per il fatto che Salvini è andato dai pastori sardi. Sa fare molto molto bene il propagandista di se stesso e della Lega...". "Non ho dato il via libera al governo" giallo verde. "Tanto lo avrebbero fatto lo stesso". Salvini e Di Maio, aggiunge, "avevano già deciso, era già deciso tutto". "Parla di tutto, anche di calcio e ricorda: "Ho tentato di prendere Vialli al Milan, ma poi le cose sono andate diversamente. Mi dispiace per lui, perché avrebbe potuto vincere molto di più con noi...".