Berlusconi: "Mi auguro di cuore che governo cada"

Silvio Berlusconi (FOTOGRAMMA/IPA)

"Avevo detto che il governo sarebbe caduto sui fatti. L'autonomia è uno di quei provvedimenti che potrà costituire un fatto su cui è pensabile ed è possibile che questo governo cada. Io me lo auguro di cuore". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti al suo arrivo a Cagliari, ripreso dalla diretta di 'RaiNews24'.

Lo scontro tra Italia e Francia, ha aggiunto, "mi ha fatto un'impressione molto negativa. La Francia non ha completamente ragione. Anzi, ha torto su diverse cose. Il governo italiano ha assolutamente torto per come si è comportato nei confronti della Francia".