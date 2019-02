"Forse mi ricandido", l'ex Iena Giarrusso pensa alle europee

(Fotogramma /Ipa)

di Antonio Atte

Tra gli aspiranti candidati M5S in corsa per le prossime europee potrebbe esserci anche Dino Giarrusso. "Ci sto pensando. Non ho ancora ufficialmente sciolto la riserva, ma è una possibilità", dice all'Adnkronos l'ex inviato de 'Le Iene' a proposito di una sua nuova candidatura. Già nel 2018, in occasione delle elezioni politiche, Giarrusso si è candidato con il Movimento 5 Stelle per un posto alla Camera dei deputati nel collegio uninominale 10 di Roma Monteverde, Aurelio, Gianicolense e Trullo, senza però essere eletto. Dopo una parentesi come capo comunicazione del gruppo M5S alla Regione Lazio, Giarrusso si è proposto per un posto nel Cda della Rai. Anche in questo caso senza successo.

La scorsa estate è arrivata la nomina come segretario particolare del viceministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti: incarico che in caso di candidatura Giarrusso dovrà lasciare, come vuole il regolamento grillino, in base al quale non può candidarsi chi ha "in corso contratti di collaborazione di qualsivoglia natura e/o di lavoro subordinato con portavoce eletti sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle e/o con gruppi di portavoce eletti sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle".