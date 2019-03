Toninelli e Tav, la 'trollata' di Mara Carfagna

(Mara Carfagna /Twitter)

Un trenino giocattolo e, con lui, il titolare del Mit. Mara Carfagna 'trolla' Danilo Toninelli sulla Tav in un fotomontaggio pubblicato su Twitter, raccogliendo gli applausi (e le risate) dei commentatori che alla battuta rispondono con altrettante freddure nei confronti del ministro.

"Senza fare troppi misteri - scrive la vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia -, il governo dovrebbe chiarire immediatamente che il progetto #miniTAV è quello illustrato in questa foto", foto nella quale Toninelli è ritratto sulla confezione di un trenino per bambini composto da 28 pezzi. "Quante analisi costi/benefici sono incluse nella scatola?", "il centrodestra riparte dai meme", "e dopo l'inciucio con la Lega, adesso si da ai Lego", alcuni dei commenti fra gli oltre 130 e i 1500 like.