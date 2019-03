(FOTOGRAMMA)

E' la domenica delle primarie per il Partito democratico. Per eleggere i 1.000 componenti dell’Assemblea nazionale e per scegliere chi sarà il nuovo segretario dem tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, i cittadini avranno a disposizione oltre 7.000 seggi fra Italia ed estero, aperti dalle 8 alle 20.



Possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 16 anni e quelli dell’Unione europea e di altri Paesi, residenti in Italia: per votare occorre avere la tessera elettorale e un documento di identità. Chi non è iscritto al Pd dovrà lasciare un contributo di almeno 2 euro.

Sono stati inoltre previsti seggi speciali negli ospedali, case di cura, case di riposo: "Per trovare il proprio seggio e per altre informazioni sulle primarie - fa sapere il Pd in una nota - è possibile consultare il sito dedicato www.pdprimarie2019.it".

GIACHETTI - "Siamo l'unico partito che porta ancora centinaia di migliaia di persone a votare per selezionare la classe dirigente - dice Roberto Giachetti -. A me sembra tutt'altro che malato, è un partito al quale va reso orgoglio".

MARTINA - "Domenica noi dobbiamo scrivere una pagina nuova del nostro impegno per il Paese, senza strappare fogli scritti o tornare a vecchie letture - afferma poi Maurizio Martina -. Si può fare rinnovando il nostro progetto con un riformismo radicale capace di ripartire da una visione della società dove nessuno rimanga indietro''.

ZINGARETTI - "Un milione di votanti sarebbe rivoluzionario nel 2019" è l'auspicio di Nicola Zingaretti. Il nuovo segretario Pd sarà anche il candidato premier? "Non è detto - dice a 'Repubblica.it' -. Io sarò servitore di una causa di tutti".

PRODI E VELTRONI - Nella notte di domenica, salvo una possibile 'reunion' al Nazareno a urne chiuse, i tre protagonisti seguiranno l'andamento delle primarie a Roma ma ognuno per contro prorio: Zingaretti alla sede del comitato al Circo Massimo; Giachetti al suo comitato a via dei Delfini, Martina al Nazareno. Tutti i big hanno confermato la loro partecipazione alle primarie, anche con appelli alla partecipazione come hanno fatto Romano Prodi e Walter Veltroni. L'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere (e magari superare) il milione di voti.

RENZI - Zingaretti vota alle 11 al gazebo di piazza Mazzini, a Roma; Martina sarà a Bergamo, sempre alle 11, alla sala Vetrine prima di spostarsi a Roma; Giachetti alle 11:30 a Roma al seggio di via di Donna Olimpia, nel suo quartiere di Monteverde. L'ex premier Paolo Gentiloni vota al seggio di via Goito intorno alle 10; Matteo Renzi dovrebbe essere in tarda mattinata al suo circolo 'Vie nuove' a Firenze. "Se votasse meno gente dell’altra volta non significa nulla: il Pd è l’unica forza politica che si affida alla democrazia, altro che piattaforma Rousseau" ha scritto nella sua enews. Anna Ascani voterà a città di Castello, Maria Elena Boschi al gazebo nella sua Laterina, Luca Lotti a Firenze. E Prodi a Bologna, al gazebo di via Orfeo.