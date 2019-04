Via libera a decreto 'sblocca cantieri'

(Fotogramma)

Via libera al decreto 'sblocca cantieri'. Con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c’è una "leale collaborazione", e accogliendo il suo suggerimento oggi c’è "stato un nuovo passaggio formale" in Consiglio dei ministri per il decreto sblocca cantieri, che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato e già domani potrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Quanto al decreto crescita, dovrebbe essere varato dopo "un passaggio formale" in un Consiglio dei ministri previsto martedì prossimo, per essere poi pubblicato in Gazzetta ufficiale entro fine mese, ha spiegato il presidente del Consiglio.

Entrambi i decreti andranno entrambi in Gazzetta ufficiale "entro una settimana" ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel dibattito in Aula alla Camera per il voto alla risoluzione al Def.