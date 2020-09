Dal balcone spunta Zorro

(Fotogramma)

Ha indossato la maschera di Zorro, un riferimento al pupazzetto rubato a Matteo Salvini da bambino, come ha raccontato lo stesso ministro nel libro di Chiara Giannini 'Io sono Matteo Salvini'. Quindi ha srotolato uno striscione di 6 metri con la scritta, 'Restiamo umani - Stay human', in seguito rimosso. Un uomo si è presentato così da un balcone che si affaccia su piazza del Duomo, con tanto di spada e mascherina nera.

Poi, Zorro è spuntato anche nel corteo contro la manifestazione della Lega e per dire "no al ritorno dei nazionalismi e di ogni forma di fascismo in Europa e nel mondo". L'ironia non si ferma qui: a un balcone c’è lo striscione con 'Vendo pupazzetto di Zorro per 49 milioni', non molto distanza campeggia invece la scritta 'Milano è antifascista'.

Durante il corteo che sfila tranquillo verso i giardini della Guastalla, più volte dal megafono si intonano slogan contro la politica dei migranti, un applauso viene rivolto al sindaco in esilio Mimmo Lucano e all’insegnante sospesa a Palermo per un video in cui gli studenti accostano le leggi razziali al decreto sicurezza voluto dal ministro Salvini.