Dibba torna e divide

(Fotogramma)

Promette di ricandidarsi e ipotizza una deroga al limite dei due mandati in caso il governo dovesse cadere. Alessandro Di Battista è tornato ieri, ospite di Lilli Gruber, a commentare presente e futuro dei Cinquestelle e del governo, e i social lo accolgono come ormai da tradizione: dividendosi.

Applausi a scena aperta arrivano infatti dai fedelissimi M5S, che sembrano vedere nell'ex deputato 'ribelle' l'unica figura in grado di risollevare le sorti del Movimento. "Ale sei grande!", "con te torneremo nelle piazze e alla vittoria", i commenti più gettonati fra quanti vedono l'annuncio della discesa in campo come una manna dal cielo dopo la débâcle elettorale firmata Di Maio. Fischi, sfottò e critiche piovono invece dai detrattori, che a 'Dibba' rinfacciano soprattutto pensieri e dialettica "da liceale esaltato" e di aver rivelato "l'attaccamento alla poltrona" chiedendo di derogare l'intoccabile - almeno finora - regola dei due mandati in caso di elezioni anticipate.

Troppo per gli utenti, che per l'occasione hanno anche rispolverato un vecchio tweet del vicepremier e capo politico 5S Luigi Di Maio. Nel 'cinguettio' datato 31 dicembre 2018, il ministro - evidentemente indispettito da indiscrezioni di stampa - tuona: "La regola dei due mandati non è mai stata messa in discussione e non si tocca. Né quest'anno, né il prossimo, né mai. Questo è certo come l'alternanza delle stagioni e come il fatto che certi giornalisti, come oggi, continueranno a mentire scrivendo il contrario". Ora, dopo la nuova discesa in campo e la richiesta di Di Battista in diretta tv, sono i tanti a pretendere scuse e a puntare il dito sugli "incoerenti" 5S.