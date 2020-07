Mattarella a Salisburgo, manifestanti chiedono 'libertà per Carola'

(foto Quirinale)

Protesta a margine della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Salisburgo, per la liberazione della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Mentre Mattarella e l'ospite austriaco, il presidente Alexander Van Der Bellen con le rispettive delegazioni facevano il loro ingresso nella casa natale di Mozart, i manifestanti - circa una cinquantina, 'armati' di striscioni, altoparlanti, ombrelli arancioni e giubbotti dello stesso colore, simili a quelli usati per i salvataggi in mare, hanno inscenato la protesta invocando 'Libertà per Carola'.