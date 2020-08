Fondi Russia, Di Maio e la questione morale

(Fotogramma /Ipa)

"Noi ci aspettiamo massima trasparenza, non siamo mai finiti in storie del genere, perché abbiamo reso sempre tutto tracciabile e aperto". Lo sottolinea il vice premier e ministro Luigi Di Maio in un passaggio del forum pubblicato oggi dal "Fatto quotidiano" che da grande risalto alla vicenda dei rapporti della Lega con gli emissari di imprenditori russi, titolando "Rubli? Come Siri e Rixi: M5S rigido sulla questione morale".

Proprio sulle vicissitudini giudiziarie dell'ex sottosegretario al Mit, Di Maio puntualizza: "Sul caso Siri abbiamo dimostrato quanto siamo rigidi. E per quanto riguarda i 49 milioni, io non avrei concesso la dilazione della restituzione dei soldi in 80 anni come ha fatto il Tribunale di Genova. Ma non sono un magistrato".

"Mi auguro - ha insistito Di Maio - che possano essere chiariti tutti gli aspetti della vicenda. So che c'è un audio", specificando che pur avendo incontrato ieri Matteo Salvini nella riunione di governo sulla riforma delle Autonomie "non abbiamo parlato di questo. I chiarimenti glieli abbiamo chiesti pubblicamente".