Calenda: "Governo Frankenstein farebbe crescere Salvini"

(Fotogramma)

"L’errore di prospettiva è quello di credere di poter arginare Salvini senza affrontarlo. La mia opinione è che lo faremo crescere dando vita ad un governo Frankenstein di breve durata. Poi nessuno ha la sfera di cristallo. Ovviamente". Lo scrive su twitter Carlo Calenda, tornando a criticare l'ipotesi di un governo con Pd e M5S. "Che vada o non vada il governo -insiste l'eurodeputato in un altro tweet- da oggi tutti gli elettori italiani sono convinti che il Pd e i 5S sono destinati ad allearsi. Nessuno crederà più a una diversa prospettiva. Questo fatto porterà l’elettorato moderato nelle braccia del centrodestra".

In mattinata, commentando l'intervista dell'ex premier a Repubblica", Calenda ha definito "inaccettabile che Renzi chiami disertore chi non vuole un governo 5S Pd quando, solo 15 giorni fa, definiva 'attaccato alla poltrona' chi voleva intavolare un confronto con i 5S, perché incompatibili con i valori democratici. Non si sconfiggono i sovranisti con le giravolte e i tatticismi o con i governi nati solo dalla paura delle elezioni. Già un danno è stato fatto: abbiamo convinto tutti gli elettori italiani che, dopo le prossime elezioni, il Pd si alleerà con i 5S e questo spingerà nelle braccia del centro destra l’elettorato moderato".