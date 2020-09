Salvini: "Farò di tutto per evitare che Pd torni al governo"

(Fotogramma)

"La via maestra sono le elezioni, anche perché se si vota in autunno di governi che fanno la manovra economica entro la fine dell'anno ne fai due non uno. Non c'è problema di aumento dell'Iva, non c'è problema di aumento delle tasse, se voti all'inizio di novembre, entro novembre hai il nuovo Parlamento, entro novembre il nuovo governo ed entro dicembre hai una nuova manovra economica, che per quanto riguarda la Lega deve essere forte, importante, coraggiosa e di buon senso. Io vi posso dire che per l'Italia faccio tutto, per i miei figli e per il bene vostro faccio tutto, ma non chiedetemi di andare con Renzi o con la Boschi. No, no, no''. Lo dice in un video postato su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"E un Pd che torna al governo, sui porti, sull'immigrazione sugli sbarchi, sullo ius soli, non oso immaginare che cosa potrebbe fare sulla pelle degli italiani - aggiunge - Magari ci sono alcuni delle cooperative, che hanno campato di immigrazione per anni, che già si stanno sfregando le mani. Faccio e farò di tutto per evitare che il Pd torni al governo. Questo è il mio impegno".