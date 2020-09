Renzi: "Salvini è in un angolo, quasi ko"

(Fotogramma)

"Salvini ha chiesto pieni poteri, ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo, quasi ko". E' quanto scrive Matteo Renzi in un post su Facebook. "Abbiamo infatti proposto un Governo per evitare che aumentino le tasse, che arrivi la recessione, che saltino i consumi. L'abbiamo fatto senza chiedere nulla per noi ma facendo una proposta per il bene comune. Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all'Italia, non all'interesse dei singoli".