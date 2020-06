Vertice M5S con Di Maio

(AFP)

Luigi Di Maio riunisce lo stato maggiore del M5S. A quanto si apprende è in corso una riunione con i 'big' del Movimento in un'abitazione privata a Roma, per fare il punto sui temi del programma, alla luce del confronto a palazzo Chigi tra il premier incaricato Giuseppe Conte e i capigruppo di Pd e M5S.

Presenti, tra gli altri, oltre ai capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, anche Vito Crimi, Paola Taverna, Nicola Morra, Massimo Bugani.