Salvini: "Conte prende indicazioni da Parigi e Berlino"

(Foto Afp)

"E' frustante vedere il presidente del consiglio italiano che bevendo un caffè chiede consigli alla cancelliera tedesca su come fermare la Lega e su come aiutare i 5Stelle. E pensare che ieri Conte ha pure smentito di essere dei 5Stelle. Ecco, che il presidente del consiglio italiano prenda indicazioni da Berlino e da Parigi su cosa fare in Italia, non è rispettoso per il popolo e la democrazia". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Radio24.

Poi ha spiegato di aver staccato la spina al governo perché "era fermo e litigioso, non ci sono molte altre spiegazioni da dare. L'Italia ha bisogno di tutto, meno che di litigi e blocchi". Nel frattempo, "sono settimane che stiamo assistendo al mercato di ministeri, organizzato dal Pd, che ha perso tutte le elezioni possibili. Noi continuiamo a credere che la parola andasse data agli elettori. Piuttosto che tirare a campare ci siamo rimessi in discussione".

"L'emergenza in Italia è tagliare le tasse. Mi avevano detto chiaramente che la flat tax non si sarebbe fatta. Noi non stiamo lì a scaldare le poltrone se non ci fanno fare le cose. Voglio che gli italiani possano scegliere un governo che il punto principale del suo programma sia la flat tax ma il Pd ha già detto chiaramente che vuole fare l'esatto contrario", ha aggiunto Salvini ricordando che "amministriamo centinaia di città, moltissime regioni. Presto, se le elezioni regionali non verranno cancellate, potremo dare un governo diverso all'Umbria, alla Calabria, all'Emilia Romagna, Puglia e Toscana. Ripartiamo dai territori. La Lega e il centrodestra sono netta maggioranza nel Paese".