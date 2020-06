Toti come Fiorella Mannoia: "M5S-Pd, come si cambia per non morire..."

(Fotogramma)

"Ma che sorpresa: Rousseau ha detto sì al Governo col Pd! Come si cambia... idea per non morire! L'unica notizia vera è che per 'votare' in Italia bisogna iscriversi al Movimento 5 Stelle. 50 mila grillini valgono più di milioni di elettori. C'è qualcosa che non va, non credete? Noi invece non cambiamo idea, ma vogliamo cambiare l'Italia", lo scrive su Facebook Giovanni Toti.