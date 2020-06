Zingaretti: "Ora andiamo a cambiare l'Italia"

(Afp)

"Con la chiusura del lavoro programmatico si è fatto un altro passo avanti per un Governo di svolta. Ridurre le tasse sul lavoro, sviluppo economico, green economy, rilancio di scuola, università e ricerca, modifica radicale dei decreti sicurezza. Ora andiamo a cambiare l’Italia". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti dopo il risultato del voto su Rousseau per il via libera al governo Pd-M5S.