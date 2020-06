Governo al completo. Di Maio: "Daremo il massimo"

(Adnkronos)

(di Cristiano Fantauzzi)

"Sono molto soddisfatto della squadra, che è giovane, amalgamata, e lunedì giurerà in modo che il governo da subito operativo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti ad Accumoli, in merito alla nomina dei vice ministri e dei sottosegretari. Conte ha espresso apprezzamento anche per i profili "curriculari" dei singoli esponenti della squadra. Il presidente del Consiglio, che domani sarà alla Fiera del Levante, ha annunciato anche che dalla settimana prossima avrà anche una serie di appuntamenti nel nord Italia.

"Adesso la squadra di governo è al completo, pronta a dare il massimo per il Paese! Ringrazio i sottosegretari uscenti che continueranno ad essere una grande risorsa per il MoVimento", ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio. "Lunedì - ha aggiunto - giurerà la nuova squadra che sarà composta da 21 esponenti del MoVimento 5 Stelle, di questi 6 saranno vice ministri. Per noi questo significa: tanto lavoro da fare e maggiori responsabilità. Noi siamo pronti!". Il giuramento lunedì alle 10.30 nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi.

Le nomine sono arrivate oggi al termine della riunione del Consiglio dei ministri: sono 42 i posti, la maggior parte dei quali (21) andrà al Movimento 5 Stelle. Le caselle occupate dal Pd saranno 18. 2 andranno a Liberi e Uguali, una al Maie. Dieci i viceministri. "Il giuramento di sottosegretari e viceministri avverrà lunedì", ha dichiarato il ministro alle politiche giovanili e allo sport Vincenzo Spadafora al termine del Cdm.

LE NOMINE -

Presidenza consiglio dei ministri: Mario Turco (programmazione economica e investimenti); Andrea Martella (editoria).

Rapporti con il Parlamento: Gianluca Castaldi; Simona Malpezzi.

Affari Ue: Laura Agea.

Esteri: Emanuela Del Re (viceministro); Manlio Di Stefano; Marina Sereni (viceministro); Ivan Scalfarotto; Riccardo Merlo.

Interni: Vito Crimi (viceministro); Carlo Sibilia; Matteo Mauri (viceministro); Achille Variati.

Giustizia: Vittorio Ferraresi; Andrea Giorgis.

Difesa: Angelo Tofalo; Giulio Calvisi;

Economia: Laura Castelli (viceministro); Antonio Misiani (viceministro); Alessio Villarosa; Pierpaolo Baretta; Cecilia Guerra.

Mise: Stefano Buffagni (viceministro); Alessandra Todde; Mirella Liuzzi; Gianpaolo Manzella; Alessia Morani.

Politiche agricole: Giuseppe L'Abbate.

Ambiente: Roberto Morassut.

Mit: Giancarlo Cancelleri (viceministro); Roberto Traversi; Salvatore Margiotta.

Lavoro: Stanislao Di Piazza; Francesca Puglisi.

Istruzione: Anna Ascani (viceministro); Lucia Azzolina; Giuseppe De Cristofaro.

Cultura: Anna Laura Orrico; Lorenza Bonaccorsi.

Salute: Pierpaolo Sileri (viceministro); Sandra Zampa.