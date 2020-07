Ferri: "Aderisco a progetto Renzi"

(Fotogramma)

"Ho deciso di aderire al progetto di Matteo Renzi perché credo sia il modo migliore per dare continuità al mio impegno di questi anni, speso in veste tecnica quale sottosegretario nei Governi Letta-Renzi-Gentiloni e dal marzo scorso in qualità di parlamentare". Così sulla sua pagina Facebook Cosimo Maria Ferri, magistrato, parlamentare del Pd.

"Sono convinto - aggiunge - che la nuova formazione possa divenire punto di riferimento per i tanti cittadini che oggi trovano la politica troppo lontana dalla realtà e dai bisogni. Tessere un nuovo rapporto con loro attraverso vere riforme ed un nuovo linguaggio sarà una delle sfide più importanti che abbiamo di fronte!".