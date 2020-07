Salini: "Condivido contrarietà per toni intervista Vespa"

(Fotogramma)

"Condivido la forte contrarietà suscitata dai toni dell’intervista realizzata da Bruno Vespa alla signora Lucia Panigalli". Lo afferma in una nota l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini.

"Prendo atto che lo stesso Vespa - prosegue l'ad - si è scusato per gli equivoci. Ribadisco che la Rai e tutte le sue strutture, a cominciare da Porta a Porta, devono aderire alla linea editoriale dell’azienda che condanna fermamente la violenza, di qualsiasi natura, in ogni forma e modo, e che considera la difesa e la tutela dei diritti delle donne un principio imprescindibile e indiscutibile della Rai, su cui non sono mai tollerabili equivoci. Assicuro - conclude Salini - che saranno svolti tutti gli approfondimenti necessari per fare chiarezza sulla vicenda".