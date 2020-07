Caso Carfagna, Tajani: "Invitata come tutti più volte"

(FOTOGRAMMA /IPA)

"La Carfagna è stata invitata come tutti gli altri e più volte. Tutti i parlamentari possono testimoniare che in ogni manifestazione che ho organizzato non ho mai escluso nessuno e c’è spazio per parlare per tutti". Risponde così all'AdnKronos Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in merito a quanto uscito sul quotidiano 'La Repubblica' che scrive: "A quelle latitudini tira una brutta aria visto che alla convention di Tajani a Viterbo hanno 'dimenticato' di invitare Mara Carfagna colpevole di anti-salvinismo".

"Sono stati invitati tutti più volte, allo stesso modo - afferma il vicepresidente azzurro - tutti i parlamentari e dirigenti di Forza Italia nessuno escluso. Non mi occupo né di personalismi, né di eventuali correnti, né di delfini. Mi occupo di politica e di contenuti. Non ho mai partecipato né partecipo a polemiche interne. Per quanto mi riguarda - conclude - esiste un solo leader che si chiama Silvio Berlusconi".