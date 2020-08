Pascale 'tifosa azzurra' su Instagram

(Fotogramma)

Dalla foto al fianco di un agnellino, a quella con la maglia 'vintage' del primo scudetto del Napoli. Il 19 ottobre scorso, proprio quando Silvio Berlusconi saliva sul palco di piazza San Giovanni con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per manifestare contro il Conte bis, Francesca Pascale sbarcava su Instagram. Da allora la compagna del Cav ha pubblicato vari post corredati da altrettanti scatti, conquistando 2561 follower. In primo piano c'è una frase-slogan della poetessa dei Navigli, Alda Merini: 'Se le donne sono frivole è perché sono intelligenti a oltranza'. Anche sui social Pascale ribadisce il suo impegno per la tutela dei diritti civili e dell'ambiente e la battaglia in difesa degli animali.

E sono proprio gli animali i protagonisti di vari post: dall'inseparabile barboncino Dudù al golden Retriever Harley. C'è anche uno dove lei si mette in posa accanto a un agnellino (che ricorda quello con il biberon in braccio al Cav del video diventato virale nel 2017 della campagna animalista di Michela Vittoria Brambilla). ''Va così... che puntualmente mi perdo nella bellezza dei loro occhi. Puliti, raccontano sempre la verità perdonandoci tutto", commenta Pascale. ''Non sono italiana, sono napoletana! È un'altra cosa!", scrive la fidanzata del presidente di Forza Italia, tifosissima del Napoli, che sfoggia per l'occasione la maglia azzurra del primo scudetto (10 maggio 1987) con il numero dieci di Maradona, sponsor 'Buitoni', e cita una celebre frase di Sophia Loren in una intervista televisiva in inglese.