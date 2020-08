Renzi: "Governo avanti fino al 2023, con o senza Conte"

(IPA/ Fotogramma)

La legislatura va avanti con Conte premier o anche senza? Per Matteo Renzi, intervistato da 'Il Messaggero', "dipende da come funziona il governo, non da me. Niente di personale sia chiaro: a me sta a cuore l'Italia, non il futuro dell'avvocato Conte". Dopo aver ricordato che Conte, con la Lega, è stato premier di una maggioranza che "ha azzerato la crescita in Italia" e aver notato che ora "qualcuno degli alleati che confonde i sondaggi con la politica lo immagina addirittura candidato leader alle prossime elezioni", il leader di 'Italia Viva' sottolinea: "Per me l'unica preoccupazione è che l'Italia vada avanti, che le tasse non aumentino, che il Paese si rialzi: quindi spero che Conte lavori bene".

"Faccio il tifo per lui - precisa - e gli do una mano, oggi, senza farmi film su domani. Che cosa abbia in testa Conte per il suo futuro mi è indifferente: basta che adesso pensi a lavorare per il bene dell'Italia", sulla base della certezza che "la legislatura durerà fino al 2023".