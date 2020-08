Regionali, ecco il team dei referenti M5S

(Fotogramma)

di Antonio Atte

Come annunciato ieri sera in assemblea da Luigi Di Maio (e anticipato dall'Adnkronos lunedì) il Movimento 5 Stelle si prepara alle regionali del prossimo anno, affidando a un referente locale per ogni Regione, accompagnato da un parlamentare del territorio, il compito di organizzare la corsa verso il voto. Questo 'team' dovrà contattare le liste civiche che entreranno a far parte della eventuale coalizione ed "esplorare" la possibilità di "candidature esterne".

In una mail, inviata oggi ai parlamentari, viene presentata la squadra che si occuperà del dossier nelle Regioni che andranno al voto a maggio 2020. Campania: Valeria Ciarambino, Salvatore Micillo; Liguria: Alice Salvatore, Marco Rizzone; Marche: Gianni Maggi, Martina Parisse; Puglia: Antonella Laricchia, Barbara Lezzi; Toscana: Giacomo Giannarelli, Francesco Berti; Veneto: Jacopo Berti, Barbara Guidolin.

"Per ogni Regione - si legge nella mail visionata dall'Adnkronos - è stato individuato un referente del gruppo regionale che avrà il compito di proporre il percorso da seguire per le elezioni (per esempio sondare/contattare liste civiche con cui fare una eventuale coalizione, redigere il programma che sarà votato online, esplorare la possibilità di candidature esterne, proporre i candidati assessori) che sarà affiancato da un referente del gruppo parlamentare".

A loro, viene spiegato, "spetterà il compito di convocare le riunioni per formulare una proposta che sia il più condivisa possibile. Tale proposta deve essere formulata entro il 10 dicembre. Successivamente si apriranno le candidature per le regionarie".