Guccini: "Segre? Vergognoso debba viaggiare scortata"

(Fotogramma)

"E' una vergogna che una sopravvissuta dell’olocausto sia costretta a viaggiare con la scorta". Lo ha detto Francesco Guccini durante la presentazione a Milano della raccolta 'Note di viaggio - capitolo 1: venite avanti', commentando la vicenda della senatrice Segre. "Probabilmente verrò insultato sui social per questo - ha spiegato Guccini -, ma io non li frequento, dicano quello che vogliono. Si tratta di un episodio vergognoso, così come è vergognosa anche l’astensione che hanno fatto in Parlamento".

"Mi chiedete come andranno le elezioni del 26 gennaio? Come andranno? Bah, spero che vadano in un certo modo, ossia come vanno tradizionalmente in Emilia Romagna. Staremo a vedere, un gran cambiamento non credo ci sia stato", ha poi continuato il 'Maestrone'.

"Non sono a Modena dal 1960 - spiega il cantautore di Pavana -, ci vado solo per il palio e per qualche amico che è rimasto lì. Io ora vivo in Toscana. Di cambiamenti ce ne sono stati sicuramente". "Ho visto in tv il padre della Borgonzoni che dice ‘io voto Bonaccini e il Pd’ - ha aggiunto Guccini - quindi c’è questa antica base emiliana romagnola che va secondo quelli che sono i miei desideri e miei auspici, tutto sommato. L’Emilia è una regione di persone benestanti, governata bene, non credo cambi molto ma staremo a vedere".