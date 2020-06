Conte, lettera all'11enne: "Su clima impegno del governo"

(Facebook /Giuseppe Conte)

"La tua sensibilità per la tutela dell'ambiente è lodevole. Se tutti gli abitanti del pianeta avessero la tua stessa premura potremmo compiere decisivi passi in avanti per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere ben più efficacemente l’ambiente e le bio-diversità. Posso rassicurarti che anche io ho molto a cuore questi obiettivi e con il Governo ci stiamo impegnando molto seriamente, con varie misure, per realizzarli. Quando ci incontreremo te ne parlerò in maniera approfondita e così tu mi illustrerai in dettaglio la tua proposta". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte rispondendo ad una lettera della undicenne Lavinia di Agropoli che si dice contraria alla plastica e che in particolare gli chiede di installare erogatori di acqua potabile nella città.

"Cara Lavinia, grazie per la lettera che mi hai scritto e che l’altra sera tuo zio mi ha consegnato dopo l’incontro a teatro, a Vallo della Lucania. Avevo promesso che ti avrei risposto e lo faccio con piacere, anzi, sappi che anche a me farebbe molto piacere incontrarti e conoscerti di persona. Potremo farlo la prossima volta che verrò ad Agropoli", sottolinea Conte nella sua riposta pubblicata in un post su Facebook.