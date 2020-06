Mes, Di Maio: "Criticità evidenti"

(Fotogramma /Ipa)

"Nel suo intervento alla Camera il presidente del Consiglio ha messo a tacere falsità e fake news diffuse dalle opposizioni in questi giorni, il che restituisce dignità al dibattito politico in corso, sul quale abbiamo apprezzato la posizione ribadita circa la logica di pacchetto come richiesto ieri al vertice di maggioranza dal MoVimento 5 Stelle. A tal proposito, il M5S oggi più che mai è compatto di fronte a la necessità di dover rivedere questa riforma che, ad oggi, presenta criticità evidenti". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader 5 Stelle, in una nota dopo l'informativa urgente sul Mes del presidente del Consiglio.