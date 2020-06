PopBari, Conte: "Nulla ai banchieri"

(Fotogramma)

E' iniziato il Consiglio dei ministri che dovrà varare il decreto per il salvataggio della Banca Popolare di Bari è stato convocato per le 21. L'ordine del giorno diramato in giornata fa riferimento ad un dl con "Misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimento (Presidenza - Economia e finanze)".

"Stasera chiuderemo sulla Banca popolare di Bari, faremo un intervento. Gli obiettivi sono quelli preannunciati; vogliamo tutelare i risparmiatori, non vogliamo concedere nulla ai banchieri, a coloro che sono responsabili di questa situazione critica, anzi auspichiamo noi stessi le più rigorose azioni per accertare le responsabilità e quello che è stato fatto, perché si e arrivato a questa condizione", le parole pronunciate oggi dal premier Giuseppe Conte dopo il concerto di Natale.