Calenda e i pantaloni di Renzi: "Sono orripilanti"

Foto Ipa/Fotogramma

Il look di Matteo Renzi? "Orripilante". Carlo Calenda scherza con i conduttori di 'Un giorno da pecora', la trasmissione di Radio 1, parlando del suo ex compagno di partito nel Pd. Entrambi hanno preso ora altre strade, uno con Azione e l'altro con Italia Viva, ma Calenda ricorda con un sorriso le battute che si scambiavano quando sedevano insieme in Parlamento.

"Se c'è un difetto che Renzi non ha è quello di essere permaloso. L'ho sempre preso in giro su tutto, anche su come si vestiva, e lui prendeva in giro me. Io ad esempio trovo orripilante che ha una specie di pantaloni che gli arrivano sopra il polpaccio: ho capito che gli piacciono, ma sono agghiaccianti".

A chi domanda poi cosa regalerebbe a Renzi per Natale, il leader di Azione risponde: "Un paio di sedute di yoga belle forti, così si tranquillizza e si rilassa".