Pini (Pd): "Salvini fa insultare le donne che lo contestano"

(Fotogramma)

"Se sei una donna e contesti Matteo Salvini, lui ti esporrà a ogni genere d’insulti. Non ti insulterà lui, lo farà fare da altri". Giuditta Pini, deputata del Pd, si esprime così su Twitter in relazione alla foto postata da Salvini. Il leader della Lega ha pubblicato lo screenshot di uno selfie scattato da una ragazza durante un viaggio in aereo. La giovane, seduta accanto a Salvini, si è esibita in un plateale dito medio accanto all'ex ministro dell'Interno, ignaro di tutto perché addormentato.

Il tweet di Salvini ha scatenato una valanga di commenti e molti utenti hanno preso di mira la giovane -una 19enne- che, a quanto pare, ha cancellato i propri profili social. "La vergogna non è in chi contesta, la vergogna è in chi usa il suo ruolo per avallare la violenza. Non lasciamo sole queste donne", scrive Pini.